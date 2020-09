Bielorussia, Borrell: "Solo un dialogo nazionale inclusivo può portare ad una soluzione pacifica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo un dialogo nazionale inclusivo può portare a una soluzione pacifica e sostenibile in Bielorussia. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Ci siamo incontrati con l'esponente dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya prima del Consiglio Affari esteri" di oggi, ha detto Borrell. "L'Ue non ha una agenda nascosta. Il popolo bielorusso dovrebbe poter scegliere liberamente il proprio presidente, senza persecuzioni e repressioni. Solo un dialogo nazionale inclusivo può portare a una soluzione pacifica e sostenibile in Bielorussia", ha concluso. In concomitanza con l'inizio dei lavori del Consiglio, il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, ha scritto su Twitter che l'Unione europea deve porsi il problema se sanzionare il presidente bielorusso Lukashenko. Il capo della diplomazia di Berlino ha sottolineato che la situazione in Bielorussia non è migliorata e che "la violenza contro manifestanti pacifici è del tutto inaccettabile". Per questo, "bisogna affrontare anche la questione se noi, come Ue, dobbiamo sanzionare Aleksandr Lukashenko, dome principale responsabile", ha scritto. (Rel)