Bielorussia: ministra spagnola, Madrid difenderà richiesta di sostegno al popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna difenderà pienamente la richiesta del popolo bielorusso di aiuto e di sostegno alla democrazia e ai diritti umani nel paese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, entrando ai lavori del Consiglio Affari esteri di oggi. "Abbiamo due temi principali" alla riunione di oggi. "Il primo tema è rafforzare il vicinato meridionale, dando un impulso politico alla politica di vicinato che possa aiutarci a stabilizzare politicamente, economicamente, socialmente, il Mediterraneo. Dalla Libia alla Tunisia, dall'Algeria al Marocco, fino al Medio Oriente", ha detto. "Il secondo punto è dare un forte sostegno alla democrazia e ai diritti umani in Bielorussia", ha aggiunto spiegando che all'incontro con l'esponente dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, "il messaggio che ci ha dato è stato molto chiara: 'Per favore, Europa, sostieni la democrazia e i diritti umani in Bielorussia'. E questo è qualcosa che la Spagna difenderà pienamente al Consiglio Affari esteri di oggi", ha concluso. (Beb)