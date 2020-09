Stati Uniti: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano", trionferà Trump e questo farà bene anche all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden fino a qualche settimana fa era dato già alla Casa Bianca; poi, lentamente, The Donald è risalito nei sondaggi e ora se la gioca. D'altronde, è dai tempi del disastroso Jimmy Carter, battuto nel 1981 da Reagan, che il presidente uscente viene sempre riconfermato. "Sarà decisivo il duello televisivo, come ai tempi di Nixon e Carter, d'altronde, è la sola cosa che sarà seguita dalla massa del grande pubblico" sentenzia da Washington in una intervista a "Libero Quotidiano" Edward Luttwak, lo straniero che, se si potessero sommare algebricamente la conoscenza personale dell'Italia e quella degli Stati Uniti, otterrebbe il punteggio più alto. "Se leggete i giornali italiani, che riprendono quelli della sinistra della Costa Orientale, Trump non dovrebbe neppure partecipare alle elezioni, perché è assurdo che vinca. Tuttavia, anche se fanno molto rumore, questi media coprono una fetta abbastanza ridotta del pubblico americano, che segue altri media e non guarda le tv via cavo come la Cnn", è l'analisi di Luttwak, secondo il quale Biden sarebbe un moderato prigioniero del proprio elettorato rumoroso, quella sinistra estrema che gli dà voce ma non lo rappresenta; anzi, ne deforma i tratti politici, caricaturizzandolo. Nel duello tv decisivo "Trump picchierà a testa bassa sull'economia. Continuerà a dire che, prima del virus, aveva fatto aumentare i soldi a tutti, inclusa la classe operaia. Rivendicherà di aver mandato durante l'epidemia un assegno a sua firma a ogni americano, di aver varato un pacchetto di aiuti da 2.200 miliardi di dollari, inondando in 48 ore i conti correnti delle aziende americane, e di aver fatto ripartire l'industria e la Borsa dopo il lockdown. Sono argomentazioni che hanno grande presa. E poi si metterà al petto la medaglia della deregolamentazione selvaggia, una ricetta che farebbe un gran bene a voi, in Italia". (segue) (Res)