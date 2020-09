Università: Manfredi a "Il Fatto Quotidiano", da gennaio in organico altri 4.400 ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Finora ritenevo che fosse opportuno comunicare con sobrietà le decisioni prese, i provvedimenti approvati. Invece prendo atto che la leva dell'annuncio è formidabile''. Lo ha detto a "Il Fatto Quotidiano" il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il quale ha annunciato di aver ''già immesso in organico 1600 nuovi ricercatori ai quali se ne aggiungeranno dal 1 gennaio prossimo altri 4.400". "Saranno contratti a tempo indeterminato - ha sottolineato -. E abbiamo investito trecento milioni di euro per rendere stabile e definitivo questo aumento dell'organico. Poi altri trecento milioni di euro li abbiamo destinati alla cura degli studenti svantaggiati, alle borse di studio per i meritevoli. E da gennaio le università italiane avranno un plafond di 550 milioni di euro per progetti di ricerca. Abbiamo reso finalmente abilitante la laurea in medicina, togliendo di mezzo l'esame di Stato. Abbiamo aumentato di 1500 unità le ammissioni al corso di laurea e di altri 5500 i posti nelle specializzazioni post laurea''. (Rin)