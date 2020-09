Credito: Alexander (Aiib) a "la Repubblica Affari&Finanza", da noi la Cina rispetta le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta geopolitica non sembra finora colpire la Banca asiatica di investimento per le Infrastrutture, l'organizzazione per lo sviluppo promossa da Pechino come alternativa alla Banca mondiale a trazione statunitense, e di cui l'Italia è membro. "Questa non è un'istituzione cinese, bensì multilaterale, i 103 membri la considerano tutti funzionante", spiega a "la Repubblica Affari&Finanza" Sir Danny Alexander, il politico liberale inglese vicepresidente dell'istituto. L'Aiib si è appena trasferita in questa sede nuova di zecca vicino al Parco Olimpico di Pechino, dall'ufficio di Alexander si vedono i monti a Ovest della capitale. Il timore era che la Banca diventasse uno strumento di influenza nelle mani di Xi Jinping, cinque anni dopo il dirigente 48enne rivendica come l'istituto abbia adottato rigorosi standard operativi, ne racconta il momentaneo impegno contro Covid-19 e spiega che subito dopo tornerà alle infrastrutture: "Nel 2030 arriveremo a finanziare progetti per 15 miliardi di dollari l'anno". (segue) (Res)