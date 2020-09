Stati Uniti: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano", trionferà Trump e questo farà bene anche all'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "The Donald - continua il politologo - ha liberato l'economia Usa da migliaia di regole buoniste messe da Obama. Ogni mattina si sveglia e il suo obiettivo è abbattere muri. Così ha rilanciato l'economia, a colpi di liberalizzazioni. E l'unica ricetta che farebbe ripartire l'Italia, che come l'America obamiana è frenata da una regolamentazione obsoleta che non si è adattata alla nuova realtà tecnologica". All'Italia conviene se vince Trump. "La storia dice di sì: l'economia Usa importa dall'Italia a due mani con Trump alla Casa Bianca. A voi serve un mercato americano forte". Il presidente però "non deve eccedere in protagonismo. Sul Covid deve abdicare alle proprie opinioni personali e sottomettersi a ciò che dicono i medici. Non può combattere le mascherine se i dottori dicono di indossarle o litigare con il Centro Controllo Malattie sulla data di arrivo del vaccino. Deve smetterla di litigare con funzionari e tecnici che lavorano per il suo governo; ne ha allontanati troppi durante il suo mandato". Quanto a Biden, "vive una contraddizione. E' un uomo moderato, un cattolico anti-abortista, un economista prudente, ma rappresenta un partito di integralisti, che vuole votare il Paese totalmente all'economia verde e agli interessi dei ricchi californiani pur sapendo che questo causerà danni enormi all'economia Usa, dove l'industria del petrolio, del carbone e del gas gioca un ruolo di primo piano. E' schiavo di un pensiero snob ed esclusivista che criminalizza le opinioni dell'uomo comune. Se vince Biden, la disoccupazione per la cosiddetta working class diventerà strutturale mentre si creeranno un sacco di opportunità di guadagno per l'élite progressista". (segue) (Res)