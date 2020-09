Stati Uniti: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano", trionferà Trump e questo farà bene anche all'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma dei democratici - aggiunge - è indigeribile per l'americano medio: vengono finanziati gratis studi universitari sui transgender, pagati aborti, investiti miliardi in lavori a tesi sull'ambiente e poi non si rimborsa con sconti fiscali il contribuente che ha dovuto riparare il tetto della propria casa, scoperchiata dall'uragano". La protesta contro la violenza della polizia dei Black Lives Matter non porterà voti decisivi a Biden. "È più probabile che glieli tolgano. Sono temi che in Usa appartengono solo all'estrema sinistra, che è furente e sobilla le proteste perché in realtà ha già perso le elezioni, visto che il suo candidato, Sanders, è stato ancora una volta sconfitto alle primarie democratiche". Trump ha raffreddato i rapporti con Conte. "Il rapporto Trump-Conte non è mai esistito, è un'invenzione della stampa italiana. Donald, quando ha incontrato il vostro premier lo ha trattato con il rispetto che ogni presidente Usa deve avere verso tutti i capi degli Stati amici. E' normale che il presidente riconosca il leader di un Paese democratico. Se ci fosse stato un altro al posto di Giuseppi, sarebbe stata la stessa cosa". L'attuale governo italiano negli States è visto "con una certa perplessità: lo ritengono legale ma iniziano a pensare che sia poco democratico, non essendo rappresentativo. Per gli americani non è normale che governi un presidente che non si è mai sottoposto al giudizio degli elettori, e questo a prescindere da quel che dice la vostra Costituzione. Del tutto incomprensibile è poi che ci sia lo stesso premier quando cambia la maggioranza e un partito di centrodestra viene sostituito da tre partiti di sinistra". "Chi ha insediato Conte non c'è più, ma lui resta: per gli americani - conclude Luttwak - non è comprensibile, ritengono più democratico rapportarsi a Salvini, Meloni, o anche Di Maio, leader che si sono fatti votare". (Res)