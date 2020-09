Credito: Alexander (Aiib) a "la Repubblica Affari&Finanza", da noi la Cina rispetta le regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto di quanto oggi sborsa la mastodontica Banca Mondiale. Quando Pechino propose I'Aiib Alexander era il segretario del Tesoro del governo Cameron. I dubbi non mancavano ma Londra aderì. "Per tre ragioni: l'impegno del Regno Unito verso le organizzazioni multilaterali, la centralità delle infrastrutture, il posto della Cina nel mondo. Alcuni, anche gli Stati Uniti, erano scettici sul fatto che l'Aiib sarebbe stata davvero multilaterale, alcuni temevano avrebbe abbassato gli standard della cooperazione. Noi studiammo e concludemmo che il tentativo era sincero. Se la Cina proponeva una buona iniziativa bisognava abbracciarla. Oggi tutti riconoscono che l'Aiib opera con standard pari a quelli delle altre banche per lo sviluppo". "La Cina - continua - era pronta ad accettarli, non c'è stata frizione o contestazione. Tutti i membri hanno da subito riconosciuto che adottare standard di governance sui progetti era necessario perché la Banca funzionasse". Nei clima di oggi aderire a un'iniziativa della Cina sarebbe impossibile. "Non commento sulla situazione politica attuale, ma credo che in Europa resti un forte impegno per il multilateralismo e che il messaggio originario sarebbe ancora attraente". (segue) (Res)