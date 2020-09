Credito: Alexander (Aiib) a "la Repubblica Affari&Finanza", da noi la Cina rispetta le regole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due prestiti Covid sono finiti a Serbia e Turchia, uno è in discussione perla Bielorussia. Non sono Paesi poveri, due non sono asiatici, ma sono partner della Cina lungo le Vie delle seta. Sembrano operazioni politiche. "Assolutamente no. Possiamo finanziare Paesi membri fuori dall'Asia, a patto che ci siano benefici per il continente, e nel caso della lotta al Covid il beneficio è globale. Possiamo anche prestare a Paesi a medio reddito, se lo riteniamo necessario. I progetti ci arrivano dai membri eli valutiamo solo sulla base di standard e processi interni, che non sono politici e non guardano ad etichette come la Via della seta", ha concluso Alexander. (Res)