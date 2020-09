Sorpresi a rubare in appartamento si giustificano: "Cercavamo una perdita d'acqua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani, di 33 e39 anni, sono stati arrestati per un tentato furto in un appartamento. I due uomini si sono introdotti intorno alle tre di notte in una casa in via Piero Aloisi e quando sono intervenuti gli agenti di Polizia, a seguito di una segnalazione, si sono fatti trovare sotto il letto e hanno giustificato la loro presenza dicendo di essere stati chiamati per una perdita d'acqua. A quel punto, dopo aver verificato che la serranda era divelta e l'appartamento a soqquadro, per i due sono scattate le manette. (Rer)