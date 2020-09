Marocco: verso l'apertura del più grande policlinico del Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in fase di completamento i lavori di quello che sarà il più grande policlinico del Nord Africa in Marocco, un progetto che ha richiesto un investimento di 1,3 miliardi di dirham (120 milioni di euro circa). La regione Tangier-Tetouan-Al Hoceima in particolare e il Marocco in generale avranno presto “un grande centro ospedaliero”, sottolinea il sito web d’informazione “Le 360”. La struttura ha una capacità di 865 posti letto. Più di 1.200 operai sono al lavoro per completare il progetto entro la fine di ottobre e, quindi, alleggerire così il lavoro degli ospedali della regione. (Mar)