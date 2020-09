Marocco: settore immobiliare subisce una forte crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fortemente colpito dalla crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia di Covid-19, il settore immobiliare in Marocco è in un vicolo cieco e mostra un calo del 65 per cento del suo fatturato. La Federazione nazionale per lo sviluppo immobiliare ha svelato giovedì scorso, 17 settembre, le principali aree di ripresa del settore, riporta oggi "Aujourdhui le Maroc". Per non parlare del fatto che il settore dipende da diversi settori di attività (servizi, aviazione, turismo, trasporti) e parametri per recuperare il suo tasso di crescita. I professionisti stimano che ci vorranno cinque anni per tornare ai livelli pre-coronavirus.(Mar)