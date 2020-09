© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da metà aprile i nuovi contagi da coronavirus in 24 ore sono stati sotto quota 500 in Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". I 483 casi registrati nella giornata di ieri hanno portato il totale nel Regno a 329.754, con 4.485 decessi. Dei 14.830 contagi ancora attivi, 1.183 sono critici. Le guarigioni sono salite a quota 310.439. (Res)