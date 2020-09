Francia-Costa d'Avorio: richiamato l'ambasciatore francese a Yamoussoukro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha richiamato a Parigi il suo ambasciatore in Costa d'Avorio, Gilles Huberson. Lo riferisce "La lettre du continent", edizione di approfondimento del sito di attualità politica "Africa intelligence", precisando che l'ufficio del ministro per l'Europa e gli Affari esteri Jean-Yves Le Drian non ha fornito una giustificazione ufficiale. Secondo le informazioni del sito di investigazione francese "Mediapart", il richiamo di Huberson non avrebbe natura politica ma sarebbe connesso alle accuse di molestie sessuali che pesano sul diplomatico e che avrebbero giustificato l'apertura di un'indagine a suo carico da parte del Quai d'Orsay. Secondo la fonte, cinque donne avrebbero rilasciato dichiarazioni compromettenti, nelle quali accusano il diplomatico di un comportamento poco professionale e di esplicite molestie. Ambasciatore in Mali tra il 2013 ed il 2016, Huberson è stato nominato in Costa d'Avorio nel 2017, una posizione considerata importante nel mondo diplomatico francofono. Il suo richiamo cade a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali che il Paese africano tiene il prossimo 31 ottobre. (Frp)