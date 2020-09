© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ferimento nel corso di una battuta di caccia si è verificato ieri in zona Setteville di Guidonia a Tivoli. Un uomo di 61 anni è stato raggiunto al volto e a un occhio da tre colpi di fucile. A sparare un altro cacciatore di 34 anni che ora è indagato e a cui è stato sequestrato il fucile. L'uomo ferito, condotto immediatamente al pronto soccorso, non è in pericolo di vita ma rischia di perdere l'occhio destro.(Rer)