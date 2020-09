Iraq: proteste nel sud dopo rapimento attivista a Nassiriya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di manifestanti sono scesi in piazza nel sud dell’Iraq dopo il rapimento di un attivista a Nassiriya, nella provincia di Dhi Qar. Lo riferisce il portale "Kurdistan 24". Sajjad al-Iraqi è stato rapito da persone non identificate mentre passava dall’accesso settentrionale alla città ed è stato vittima di un’imboscata in cui un amico che lo accompagnava è rimasto ferito. Nel frattempo, le forze di sicurezza irachene hanno identificato dove si trova l'attivista grazie al tracciamento di alcune telefonate. Il rapimento è avvenuto dopo che il premier Mustafa al Kadhimi ha imposto un divieto di viaggio per Jamil Al Shammari, ex capo della cellula di crisi della provincia di Dhi Qar accusato di avere ucciso decine di manifestanti lo scorso novembre. (Res)