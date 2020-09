Spagna: ministra Finanze Calvino, approvare bilancio che favorisca ripresa e posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del governo spagnolo è che il bilancio "accompagni la ripresa e favorisca la creazione di posti di lavoro" muovendosi verso un sistema fiscale "più solido ed equo". Lo ha affermato la ministra delle Finanze, Nadia Calvino, in un'intervista all'emittente televisiva "Tve", aggiungendo che l'esecutivo prevede di approvarlo prima del 15 ottobre, data nella quale si pensa di inviare il documento a Bruxelles. In merito alla cassa integrazione straordinaria (Erte), Calvino ha evidenziato che si tratta di uno strumento "estremamente efficace" per tutelare l'occupazione ed il reinserimento dei lavoratori che tuttavia, "ha un costo di bilancio significativo". Secondo la ministra delle Finanze, la sua proroga "non è una questione di settore, ma di concentrazione sulle aziende che ne hanno veramente bisogno", augurandosi che le trattative in corso tra il governo e le parti sociali possano portare ad un accordo per "per garantire il miglior uso possibile delle risorse pubbliche". (Spm)