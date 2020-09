Polonia: ex premier Tusk è "quasi sicuro" che non ci saranno elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Polonia Donald Tusk si è detto "quasi sicuro" che non ci saranno elezioni anticipate. Parlando all'emittente televisiva "Tvn 24", l'attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe) ha detto che lo scontro in corso all'interno della coalizione di governo non è un conflitto tra politici buoni e cattivi. "Dal punto di vista degli interessi del paese mi sembra poco importante chi" tra il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, e il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, "avrà la meglio", ha detto. Ziobro "è noto per il suo assoluto cinismo e per essere pronto a usare ogni strumento di potere, ma anche a Kaczynski non manca molto per meritare il titolo di primo tra i cinici nella politica polacca", ha continuato Tusk. Il leader di PiS a suo avviso non rischierà di far saltare il tavolo con gli alleati. "Penso che stia spaventando i partner politici, soprattutto Ziobro. Sono quasi sicuro che non oserà annunciare elezioni anticipate in questo momento", è la valutazione dell'ex capo del governo. Interrogato se l'opposizione abbia l'energia per affrontare tale eventualità, Tusk ha risposto che invita i suoi leader a collaborare e a "mettere da parte emozioni negative reciproche". (segue) (Vap)