Polonia: ex premier Tusk è "quasi sicuro" che non ci saranno elezioni anticipate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia prima che dopo il voto alcuni esponenti di PiS, a partire dal capogruppo Ryszard Terlecki, hanno messo in guardia i propri deputati e quelli delle formazioni alleate, Solidarna Polska e Porozumienie, sulla necessità di votare compatti a favore e hanno minacciato conseguenze in caso di insubordinazione. Le conseguenze sono puntualmente arrivate con la sospensione da PiS di 14 deputati, colpevoli di non aver votato a favore del ddl. Tra di loro ci sono il ministro dell'Agricoltura, Jan Krzysztof Ardanowski, e l'ex ministro dell'Ambiente, Henryk Kowalczyk. Si sono anche fermate le trattative in corso all'interno della coalizione della Destra Unita per il rimpasto di governo, vero fulcro dello scontro. Ancora oggi Krzysztof Sobolewski, a capo del comitato esecutivo di PiS, ha detto che "al momento nella pratica una coalizione non c'è". (Vap)