Marocco: partito islamico al governo Pjd verso un congresso straordinario

- Il Consiglio nazionale del Partito islamico Giustizia e Sviluppo (Pjd), al governo in Marocco, ha accolto una richiesta per indire un congresso straordinario, contrariamente a quanto fatto invece dalla dirigenza. L'iniziativa di un gruppo di membri del partito, compresi i giovani, accentua la divisione tra i due principali correnti del Pjd, riferisce il quotidiano "Al Ahdath Al Maghribia". L'ufficio del Consiglio nazionale ha annunciato, tramite un comunicato, di aver accolto la richiesta rivolta da questo gruppo. Una richiesta che comprende, tra l'altro, una convocazione per l'organizzazione di un congresso straordinario. L'ufficio parlamentare del partito islamista si è spinto ad accogliere questa iniziativa, annunciando di aver deciso di darne seguito, nel quadro di quanto consentito dallo statuto e dai regolamenti del partito. (Mar)