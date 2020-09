Francia-Germania: “Handelsblatt”, Macron mette alla prova i rapporti con la politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua politica estera, il presidente francese Emmanuel Macro sta mettendo alla prova i rapporti tra Francia e Germania. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui a Berlino aumentano i malumori per l'attivismo della Francia nel Mediterraneo orientale. Mentre il governo federale tenta di mediare tra Turchia e Grecia, Macron si è schierato con determinazione al fianco di Atene, inviando fregate e caccia nella regione. A creare malumore è poi il riavvicinamento avviato dal presidente francese con la Russia. Per Berlino, “Macron sta agendo in modo troppo impetuoso, troppo arbitrario, secondo il motto: la Francia prima, l'Europa ci seguirà”. (Geb)