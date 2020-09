Egitto: possibile alluvione a Buhayra, chiesto ai cittadini di evacuare alcuni edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto livello del Nilo potrebbe causare inondazioni nella provincia egiziana di Buhayra, nella regione nordoccidentale del delta del Nilo, a circa 135 chilometri dal Cairo. L'unità locale della città di Rashid ha pubblicato un avvertimento sulla sua pagina Facebook, in cui si chiedeva ai cittadini di evacuare gli edifici situati sui terreni della discarica fluviale a causa dell'alto livello del fiume Nilo, che porta all'esposizione di edifici, fattorie e recinti di bestiame ai danni a seguito di una imminente esondazione del fiume. Secondo il quotidiano “Al Masry al Youm”, automobili con altoparlanti giravano per le strade per avvertire i cittadini dei pericoli dell'innalzamento del livello dell'acqua del Nilo e dei suoi effetti sulla vita e sulle proprietà dei cittadini. (Cae)