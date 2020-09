Maltempo: Coldiretti, pioggia manna per i funghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo della prima pioggia autunnale, che interrompe bruscamente la lunga estate calda, gioiscono gli appassionati di funghi che attendono le precipitazioni di settembre come manna dal cielo in una stagione iniziata male soprattutto nel centro sud a causa della siccità. E' quanto afferma la Coldiretti, in riferimento all'allerta meteo in 9 regioni per la nuova perturbazione dell'autunno 2020 che inizia il 22 settembre alle 15.31 ora italiana con l'equinozio quando i raggi del Sole saranno perfettamente perpendicolari all'equatore della Terra. L'arrivo dell'autunno – sottolinea la Coldiretti – è segnato dal maltempo dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente alte in un anno che è stato fino adesso di oltre un grado (+1,05 gradi) superiore alla media storica classificandosi in Italia al secondo posto tra i più bollenti dal 1800, sulla base dell'analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi otto mesi dai quali si evidenzia anche la caduta di circa il 25 per cento di pioggia in meno nonostante il moltiplicarsi di eventi violenti. (segue) (com)