Maltempo: Coldiretti, pioggia manna per i funghi (2)

- Finisce infatti una estate tropicale con una temperatura più elevata della media storica ma con una media di oltre 8 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d'acqua, tornando, nubifragi e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo devastando i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott'acqua secondo l'elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). Il cambiamento delle condizioni climatiche fa scattare la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani con l'arrivo della pioggia che crea le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi la cui nascita per essere rigogliosa richiede come condizioni ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20 gradi di temperatura all'interno del bosco. (segue) (com)