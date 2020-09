Maltempo: Coldiretti, pioggia manna per i funghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risorsa importante per un Paese come l'Italia che può contare su circa 11,4 milioni di ettari di bosco che copre il 40 per cento della superficie del Paese, segnati spesso purtroppo – precisa la Coldiretti – dall'abbandono, incuria e dall'azione criminale dei piromani. L'attività di ricerca non ha solo una natura hobbistica che coinvolge moltissimi vacanzieri e svolge anche una funzione economica a sostegno delle aree interne boschive dove rappresenta un'importante integrazione di reddito per migliaia di "professionisti" impegnati a rifornire negozi e ristoranti di prodotti tipici locali, con effetti positivi sugli afflussi turistici. E' necessario tuttavia evitare le improvvisazioni e seguire alcune importanti regole che – conclude la Coldiretti – vanno dal rispetto di norme e vincoli specifici presenti nei diversi territori, alla raccolta solo di funghi di cui si sia sicuri e non fidarsi assolutamente dei detti e dei luoghi comuni, ma anche rivolgersi sempre, in caso di incertezza, per controlli ai Comuni o alle Unioni micologiche e utilizzare cestini di vimini ed evitare le buste di plastica. (com)