Roma: investimento a Guidonia, in gravi condizioni donna di 68 anni

- Una donna di 68 anni, ucraina, è stata investita nella tarda serata tra sabato e domenica a Guidonia, sulla via Tiburtina Valeria all'altezza del civico 177 da un auto guidata da un romano di 74 anni. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Ora si trova in prognosi riservata per emorragia cerebrale e fratture varie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guidonia che hanno sequestrato l'automobile. Sono tuttora in corso accertamenti. (Rer)