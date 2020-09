Usa: nomina giudice Corte Suprema, Biden accusa Trump di “abuso di potere” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai tempi della procedura, Trump ha annunciato sabato, 19 settembre, che la nomina verrà annunciata la “prossima settimana”. Per l’ultimo giudice entrato nella Corte suprema, Brett Kavanaugh, passarono 57 giorni dalla nomina all’udienza di conferma, più di quanti ne manchino alle elezioni. Trump ha dichiarato che i repubblicani hanno “l’obbligo” di agire “senza indugio” per assegnare il posto vacante. Mitch McConnell, leader della maggioranza al Senato, poche ore dopo il decesso di Ginsburg, ha ricordato che “dal 1880, nessun Senato ha confermato la nomina alla Corte suprema di un candidato di un partito opposto a quello del presidente in un anno di elezioni presidenziali” e ha promesso che “Il candidato del presidente Trump riceverà un voto dall’aula del Senato degli Stati Uniti”. (segue) (Nys)