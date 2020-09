Usa: Repubblicani pronti a pubblicare controverso rapporto d’indagine su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani pubblicheranno nei prossimi giorni il rapporto di una loro indagine tesa a far luce sui traffici di influenze dell’ex vicepresidente e candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, e del figlio Hunter Biden. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. L’indagine, guidata dai deputati conservatori Ron Johnson e Chuck Grassley, si concentra sul lavoro di Hunter Biden come consulente per la società del gas ucraina Burisma Holdings, e più in generale sugli aspetti meno trasparenti della politica condotta dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama nei confronti dell’Ucraina. Il rapporto argomenterà che il lavoro di Hunter Biden abbia costituito un palese conflitto di interessi, dato il ruolo di centralità dell’allora vicepresidente Joe Biden nel definire la politica dell’amministrazione Obama nei confronti di Kiev. Ad oggi non sembrano essere emerse prove di condotta illegale da parte dei Biden, anche se proprio l’attuale candidato alla Casa Bianca si era pubblicamente vantato di aver chiesto e ottenuto il licenziamento ucraino che indagava sulla corruzione all’interno di Burisma, in cambio dello sblocco degli aiuti Usa a Kiev. (Nys)