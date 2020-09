Usa: record di donazioni per i Democratici dopo la morte del giudice Ginsburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ActBlue, la principale piattaforma online per il finanziamento dei candidati e delle iniziative del Partito democratico Usa, ha annunciato ieri, 20 settembre, di aver ricevuto donazioni complessive per ben 91 milioni di dollari, nelle sole 28 ore successive alla morte della giudice progressista della Corte Suprema Ruth Baden Ginsburg. I donatori del Partito democratico avrebbero versato tramite ActBlue ben 6,3 milioni di dollari nella prima ora dopo la morte della giudice, nella tarda serata di venerdì 18 settembre. Il direttore esecutivo di ActBlue, Erin Hill, “la risposta da record che abbiamo visto da parte dei piccoli donatori mostra che la sinistra scalpita per fare avverare l’ultimo desiderio (di Ginsburg), e combattere contro (il presidente Usa) Trump e (il presidente del Senato) Mitch McConnel e il loro tentativo di forzare una nomina alla Corte Suprema”. (Nys)