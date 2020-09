Usa: sondaggio Nbc News/Wsj, Biden in vantaggio su Trump di 8 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un vantaggio di otto punti percentuali sull’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre. E’ lo scenario tracciato dall’ultimo sondaggio di Nbc News e “Wall Street Journal”, pubblicato ieri, 20 settembre. In sondaggio attribuisce a Biden il sostegno del 52 per cento degli elettori Usa, contro il 43 per cento di Trump. Il vantaggio si è ridotto di un punto percentuale rispetto al sondaggio del mese scorso. Al momento Biden gode di un significativo vantaggio tra gli elettori afroamericani, la componente demografica compresa tra 18 e 34 anni e le donne, mentre Trump è sostenuto dalla maggior parte degli elettori bianchi, degli uomini e dei lavoratori non laureati. Il sondaggio attribuisce anche a Biden un vantaggio complessivo di sei punti percentuali in 12 Stati cruciali per l’esito delle elezioni: Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. (Nys)