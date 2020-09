Taiwan: Tsai chiede cautela dopo incursione velivoli militare cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei militari cinesi si sono avvicinati per il secondo giorno consecutivo a Taiwan sabato, 19 settembre. Taipei ha precisato che sono 19 i caccia cinesi entrati nella sua zona di identificazione della difesa aerea (Adiz), a sud-ovest, e che l’Aeronautica militare taiwanese ha dispiegato sistemi missilistici anti-aerei e sta monitorando la situazione. Nella stessa giornata il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente Keith Krach ha concluso la sua visita di due giorni nell’Isola. Ieri Taiwan ha segnalato un’altra incursione, di 18 aerei. Il portavoce del ministero della Difesa cinese Ren Guoqiang ha spiegato che si tratta di esercitazioni militari che coinvolgono il Comando del Teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione (Pla), “un’azione ragionevole e necessaria dettata dalla situazione attuale nello Stretto di Taiwan e dalla protezione della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale”. Ren ha anche ribadito l’opposizione di Pechino a interferenze straniere. “Recentemente le autorità degli Stati Uniti e del Partito democratico progressista di Taiwan (Dpp) hanno intensificato la loro collusione, turbando l'ordine nella regione”, ha detto. “Cercare di usare Taiwan per controllare la Cina o fare affidamento sugli stranieri per ricostruirsi è un intento destinato al fallimento. Quelli che giocano con il fuoco si bruceranno”, ha aggiunto. (Cip)