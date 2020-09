Giappone: coronavirus, Fujifilm pronta a chiedere autorizzazione farmaco Avigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fujifilm Holdings Corp. Presenterà presto domanda alle autorità del Giappone per produrre e distribuire il proprio farmaco Avigan come trattamento farmacologico per i malati di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Il ministero della Salute giapponese potrebbe dare il via libera all’impiego del farmaco entro la fine di quest’anno, rendendo l’Avigan il terzo farmaco ad ottenere tale approvazione in Giappone, e il primo tra quelli prodotti nel paese. Sinora il governo giapponese ha già approvato l’impiego del dexamethasone e del remdesivier per il trattamento dei sintomi causati dal nuovo coronavirus. L’Avigan è stato originariamente sviluppato da Fujifilm come farmaco anti influenzale; Fujifilm ha concluso i test clinici per verificare l’efficacia dell’Avigan sui pazienti affetti da Covid.19, ma i risultati sono ancora oggetto di revisione. (segue) (Git)