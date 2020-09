Giappone: coronavirus, Fujifilm pronta a chiedere autorizzazione farmaco Avigan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test clinici relativi all’efficacia del farmaco antivirale Avigan nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 dovrebbero si è concluso questo mese, dopo un ritardo causato dalla difficoltà nell’ottenimento delle certificazioni da parte delle autorità statali. L’ultimo paziente ha partecipato allo studio clinico domenica, 16 agosto, e tutti i dati sono stati raccolti questo mese, ha dichiarato il direttore di Fujifilm, Junji Okada. L’azienda ha avviato lo scorso marzo i test clinici sull’Avigan – un noto farmaco antivirale già in uso per il trattamento di altre patologie – con l’intenzione di concluderli già a giugno. Il calo dei pazienti affetti da coronavirus in Giappone ha complicato però il reperimento di soggetti per i test clinici; a complicare i test è stato anche un rapporto ad interim pubblicato da una università giapponese, che esprimeva dubbi in merito all’efficacia dell’Avigan nel trattamento della Covid-19. (Git)