Giappone: ministero Difesa chiederà nuovo aumento di bilancio

- Il ministero della Difesa del Giappone rivolgerà al governo del primo ministro neoeletto, Yoshihide Suga, la richiesta di un nuovo bilancio record da 5.400 miliardi di yen (51,6 miliardi di dollari. Il bilancio della Difesa giapponese pare così destinato ad aumentare per il settimo anno consecutivo, nel tentativo del paese di tenere il passo dell’accresciuta presenza militare cinese e delle nuove minacce tecnologiche. Il bilancio complessivo include anche i contributi per la permanenza delle forze militari sul territorio giapponese. Sotto la guida dell’ex premier giapponese Shinzo Abe, il bilancio della Difesa di quel paese è aumentato ininterrottamente dal 2015. Secondo il quotidiano “Nikkei”, il governo ritiene l’aumento di bilancio una misura necessaria in un quadro di sicurezza regionale in rapida evoluzione, con la progressiva avanzata di Pechino nei Mari cinesi Orientale e Meridionale e lo stallo dei negoziati sul nucleare nordcoreano. Lo scorso anno il ministero della Difesa giapponese aveva richiesto un bilancio di 5.320 miliardi di yen, e aveva ricevuto dal governo 5.310 miliardi. (segue) (Git)