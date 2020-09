Giappone: ministero Difesa chiederà nuovo aumento di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suga è subentrato a Shinzo Abe, dimessosi per motivi di salute dopo essere stato il premier che ha governato più a lungo nella storia del Giappone. Si era presentato come candidato della continuità. Abe aveva costruito un rapporto piuttosto stretto con Trump, di cui è stato ospite due volte, nel 2017 e nel 2018, nella tenuta di Mar-a-Lago, in Florida. All’indomani dell’elezione di Suga, Trump gli ha rivolto un messaggio via Twitter: “Congratulazioni primo ministro Yoshihide Suga. Hai una grande storia di vita! So che farai un lavoro straordinario per il Giappone e per il mondo. Non vedo l’ora di parlare con te!”. Oggi Suga ha avuto un colloquio telefonico anche con l’omologo dell’Australia, Scott Morrison, e ha detto di essere ansioso di parlare con altri leader, senza fare nomi. (Git)