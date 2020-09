Business news: Brasile, governo annuncia interesse di Amazon e Magalu in acquisizione Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha dichiarato che cinque società di logistica straniere hanno manifestato interesse ad acquisire le Poste brasiliane (Correios) in caso di privatizzazioni. "Per noi è importante che ci siano già cinque player internazionali interessati alle Poste tra cui la compagnia brasiliana Magazine Luiza (Magalu), il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon, la tedesca Dhl e la statunitense FedEx. E' importante, perché siamo sicuri che non apriremo un intero processo di privatizzazione a vuoto", ha dichiarato Faria nel corso di una trasmissione in diretta sui propri profili sui social media. Faria ha anche sottolineato che il parlamento, cui spetta la gestione del processo di privatizzazione, dovrà decidere in merito a quello che sarà il controllo delle azioni e gli obblighi a carico della società che comprerà le Poste. (Res)