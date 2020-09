Business news: Venezuela, Corte d'appello britannica valuterà reclamo Caracas su sequestro lingotti d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello del Regno Unito esaminerà il reclamo presentato dalla Banca centrale del Venezuela contro la Banca d'Inghilterra, accusata di detenere illegalmente dell’oro di proprietà del paese sudamericano, dal 22 al 24 settembre. Lo hanno riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” gli avvocati che rappresentano il Venezuela. L'Alta Corte di Londra ha rifiutato a luglio di concedere al governo venezuelano l'accesso a 30 tonnellate di oro trattenute dalla Banca d'Inghilterra dopo che Juan Guaido, autoproclamatosi presidente del Venezuela e riconosciuto da ampia parte della comunità internazionale, ha presentato una richiesta per rivendicare quest’oro. La Corte ha detto che il Regno Unito "riconosce inequivocabilmente" il leader dell'opposizione come presidente venezuelano, ma per ora non intende concedere l’accesso all’oro, pari a una somma che supera il miliardo di dollari. (Res)