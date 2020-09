Business news: Brasile-Paraguay, coronavirus, ripristinata circolazione merci in tre valichi di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Paraguay hanno ripristinato la circolazione di merci in tre aree di confine tra i due paesi. La chiusura totale delle frontiere era stata disposta dai due paesi per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus lo scorso marzo. In vista di un graduale ritorno alla normalità saranno dunque riaperte le aree di frontiera che dividono le città paraguiane di Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero e Salto de Guaira con i municipi brasiliani di, rispettivamente, Foz do Iguaçu (stato di Paranà), Pedro Juan Caballero e Ponta Pora (Mato Grosso do Sul). Resta vietato il transito di turisti. (Res)