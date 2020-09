Taiwan: Tsai chiede cautela dopo incursione velivoli militare cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha fatto appello alla Cina ad evitare ulteriori provocazioni, dopo l’incursione di un gran numero di velivoli dell’aeronautica militare di Pechino nello spazio aereo dell’Isola per due giorni consecutivi, in contemporanea con la visita di un funzionario del dipartimento di Stato Usa a Taipei. “Queste azioni rafforzano nella comunità internazionale la consapevolezza della minaccia che la Cina costituisce per Taiwan”, ha dichiarato la presidente taiwanese. Velivoli militari cinesi hanno ripetutamente varcato la linea mediana dello Stretto di Taiwan il 18 e 19 settembre scorsi, entrando nella zone di identificazione della Difesa di Taiwan e innescando il decollo degli intercettori delle Forze aeree dell’Isola. Pechino ha reagito così alla visita a Taiwan del sottosegretario di Stato Keith Krach, in occasione di una cerimonia commemorativa in onore dell’ex presidente taiwanese Lee Teng-hui, morto lo scorso luglio. (segue) (Cip)