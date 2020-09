Business news: Brasile, Petrobras avvia vendita diritti esplorazione in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato di aver avviato la fase vincolante del processo di vendita delle proprie partecipazioni nei pozzi di esplorazione nel bacino petrolifero pre-sal di Tayrona, nell'area di Guajira, al largo della costa nord-orientale della Colombia. Lo ha reso noto l'azienda anticipando che i potenziali compratori selezionati nella precedente fase non vincolante riceveranno le istruzioni sulla vendita, oltre alle informazioni di due diligence e i dettagli per l'invio delle proposte vincolanti. Petrobras, che è operatore dell'area, detiene una partecipazione del 44,44 per cento nella concessione attraverso la sua affiliata Pib-Bv, in consorzio con Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), che detiene il rimanente interesse del 55,56 per cento. La Ecopetrol può esercitare il diritto di opzione, come previsto nell'accordo operativo comune tra le due società. (Res)