Business news: Messico, governo chiede di estendere di un altro mese restrizioni al traffico terrestre con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha chiesto agli Stati Uniti di estendere per un altro mese le restrizioni al traffico terrestre non essenziale alla frontiera comune, alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Le restrizioni, scrive il ministero sul suo account Twitter, si manterranno negli stessi termini in vigore dall’avvio della misura, lo scorso 21 marzo. Le restrizioni saranno in vigore fino al 21 ottobre. (Res)