Business news: Brasile, Banca centrale lascia invariato tasso di sconto al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha deciso di lasciare invariato il tasso di sconto al 2 per cento, al suo minimo storico dall'ultima riduzione dello 0,25 per cento disposta lo scorso 6 agosto. La decisione è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) il 16 settembre. Il provvedimento interrompe una serie di nove riduzioni consecutive del tasso, disposte dal Copom nel contesto di forte calo dell'attività nell'economica mondiale a causa della pandemia del nuovo coronavirus che ha, tra l'altro, ridotto i tassi di inflazione. Uno scenario che è tuttavia cambiato nelle ultime settimane in cui è stata registrata una vertiginosa crescita dell'inflazione, soprattutto per i prodotti alimentari. In una nota, il comitato ha motivato la decisione di lasciare invariato il tasso citando proprio l'aumento dei prezzi. (Res)