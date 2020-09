Business news: Messico, alla spagnola Elecnor contratto da 28 milioni per parco eolico 56 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Elecnor si è aggiudicata un contratto per la costruzione di un parco eolico "Corumel" da 56 MW in Messico, nel deserto di Bassa California del Sud a 40 chilometri dalla capitale La Paz, con un investimento complessivo di 28,8 milioni di euro. Il gruppo di infrastrutture, energia, servizi e telecomunicazioni è stato selezionato per questo progetto da Eurus Energy, una società giapponese con una filiale a San Diego di proprietà di ha Toyota e Tokyo Electric Power. La costruzione del parco eolico comporterà un investimento complessivo di circa 84 milioni di euro, di cui Eurus Energy finanzierà il 50 per cento e la Banca del Giappone fornirà l'altra metà. Il progetto prevede la costruzione di due sottostazioni elettriche da 115 kilovolt (kV) e l'installazione di 120 chilometri di cavi per il collegamento delle torri ad alta tensione. (Res)