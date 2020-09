Business news: Brasile, peste suina, sospese importazione carne di maiale dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha sospeso l'importazione di carne suina fresca o trasformata dalla Germania, dopo che il paese europeo ha confermato un caso di peste suina africana in un cinghiale. In un comunicato inviato a Berlino, il governo brasiliano richiede informazioni dettagliate alle autorità sanitarie sulle misure di sicurezza biologica e alimentare adottate dagli impianti industriali tedeschi. Il ministero non ha detto per quanto tempo vale la sospensione. La Germania è il più grande produttore di carne in Europa. (Res)