Business news: Perù, livello di povertà aumenterà dal 20 al 27 per cento quest’anno

- Il livello di povertà in Perù aumenterà dal 20 al 27 per cento quest’anno, a causa dell’impatto della pandemia del nuovo coronaviurs. Il dato è contenuto in una informativa della società di consulenza economica Macroconsult. I più colpiti, si legge, saranno gli abitanti delle aree urbane. “La povertà urbana è quella che aumenta di più perché molte persone lavoravano con redditi molto precari nel settore dei servizi. Quelle persone che erano al limite sono ora passate nella povertà urbana", spiega Elmer Cuba, economista di Macroconsult. Nelle zone urbane si stima che la popolazione in situazione di vulnerabilità passerà dal 15 al 22 per cento quest’anno, mentre nelle zone rurali aumenterà dal 41 al 45 per cento. (Res)