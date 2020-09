Business news: Brasile, ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha mantenuto le proprie stime di performance del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2020 a - 4,7 per cento. La recessione misura l'impatto negativo sull'economia della pandemia di coronavirus. Tuttavia per il dipartimento per la Politica economica del ministero il momento peggiore della crisi economica legata alla pandemia è da considerarsi passata. Per questo il ministero stima in maniera molto più ottimistica i risultati economici del paese rispetto a osservatori nazionali e internazionali. La valutazione più ottimista è frutto dei recenti risultati di alcuni indicatori economici migliori di quanto preventivato. (Res)