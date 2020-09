Referendum: Raggi, coperto in tempi record assenze a seggi, richiamati anche 250 agenti Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook scrive: "La paura del contagio ha messo a rischio la composizione dei seggi elettorali in tutta Italia: Milano è dovuta ricorrere agli appelli via social per cercare scrutatori e presidenti di seggio disponibili, in Puglia è dovuta intervenire la Protezione Civile. A Roma abbiamo coperto le assenze in poche ore, ricorrendo ai dipendenti capitolini. Voglio ringraziarli per quanto fanno ogni giorno e per quanto stanno facendo. Sono state ben 760 le operazioni di surroga nei circa 2.600 seggi della Capitale. Un numero enorme coperto in tempi record". "Abbiamo dovuto richiamare in servizio - aggiunge - anche 250 agenti della Polizia locale di Roma Capitale, molti dei quali durante la notte. La pronta risposta che hanno dato dimostra l'attaccamento al proprio dovere e alle proprie responsabilità, un attaccamento del quale non ho mai dubitato. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. La destra ha ovviamente provato a strumentalizzare anche questa vicenda. Ancora una volta rispondiamo alle loro parole con i fatti". (Rer)