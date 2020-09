Business news: Perù: parlamento respinge mozione di sfiducia contro ministra Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo peruviano ha respinto la mozione di sfiducia presentata contro la ministra dell’Economia e delle Finanze, Maria Antonieta Alva. La proposta, riferisce la stampa locale, ha ottenuto 73 voti contrari, 46 a favore e tre astensioni. La mozione era stata presentata lo scorso 9 settembre da 36 deputati dei partiti Frepap (Frente Popular Agrícola del Perú), Unione per il Perù (Upp), Podemos Perú (Pp) e Frente Amplio (Fa). I deputati criticano la gestione economica del paese durante la pandemia del nuovo coronavirus. Nella mozione, in particolare, si critica il programma Reactiva Perú, che secondo i detrattori esclude le Pmi e ha beneficiato imprese coinvolte in processi penali per presunti casi di corruzione. Secondo la Costituzione del Perù per essere approvata la mozione deve ricevere il sostegno di oltre la metà del numero legale di deputati, ovvero 66 voti. La votazione si è svolta in un momento di massima tensione tra i poteri esecutivo e legislativo. Venerdì scorso, infatti, il Congresso ha approvato una mozione che avvia il procedimento per la messa in stato d’accusa per il presidente Martin Vizcarra, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. (Res)