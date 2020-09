Business news: Argentina, Banca centrale restringe ulteriormente accesso a mercato dei cambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha annunciato un nuovo pacchetto di misure che restringe l'accesso al mercato dei cambi con l'obiettivo di contenere la tendenza alla svalutazione della moneta locale, il peso, e frenare il costante drenaggio di riserve degli ultimi mesi. Tra le decisioni prese della Bcra quella di tassare di un ulteriore 35 per cento l'acquisto di divisa straniera, limitato oggi per le persone fisiche ad un tetto di 200 dollari mensili. Introdotto inoltre anche il divieto, per gli operatori del mercato di capitali non residenti nel paese, di liquidare titoli in moneta straniera. In questo modo, afferma la Bcra, si limitano "manovre speculative da parte di fondi di investimento non residenti" che aggiravano le restrizioni al mercato dei cambi permettendo l'acquisto di titoli in pesos e la rivendita in dollari. Parallelamente l'istituzione di politica monetaria ha introdotto misure volte a "favorire la partecipazione di operatori locali e la realizzazione di operazioni sul mercato finanziario argentino" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato domestico. Come ultima misura la Bcra ha disposto che venga data priorità alle piccole e medie imprese nell'assegnazione dei crediti per il prefinanziamento delle esportazioni. (Res)