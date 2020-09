Business news: Brasile, Ocse porta stima Pil nel 2020 a - 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha portato la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile nel 2020 al -6,5 per cento. Pur confermando le previsioni di recessione economica nel paese a causa dell'impatto del coronavirus, l'Ocse ha previsto un miglioramento rispetto alla rilevazione dello scorso giugno, quando stimava la flessione nella misura del - 7,4 per cento. La previsione è contenuta in uno studio pubblicato il 16 settembre, in cui l'organizzazione quanto al 2021 stima un rimbalzo pari al 3,6 per cento. Seppur migliorata, la previsione dell'Ocse è meno ottimistica di quella del ministero dell'Economia del Brasile che il 15 settembre ha mantenuto le proprie stime di performance del Pil per il 2020 a - 4,7 per cento. Per il dipartimento di Politica economica del ministero il momento peggiore della crisi economica legata alla pandemia è da considerarsi passato. (Res)